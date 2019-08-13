Дизайн для сайта школы искусств

Необходимо будет отрисовать все страницы, всплывающие окна. Никаких сложных орисовок не требуется, обычные блоки, который под профессиональным взглядом дизайнера должны стать стильными. Большинство страниц будет копии друг друга. Основные типы страниц это Главная, Страница с информацией, страница со списком (список новостей, список вакансий и т.д.), страница со списком услуг (страница курсов, страница лекций и т.д), страница товара

Стиль: Минимализм

Сайт который нравится: https://garagemca.org типы блоков на данном сайте отлично подходят

Цвета: http://joxi.ru/DrlKRqPcV8kwPA

Логотип и шрифты: https://cloud.mail.ru/public/5cMD/3tbHakJnv

Слоган: Academic excellence

Все подробности по скайпу объясню.

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