Привет всем! Требуется дизайнер для нарисованные landing page Тематика программирование. Без цен и сроков не рассматриваю заявки. Антибот 32+5=
Дизайн для сайта школы искусств
Необходимо будет отрисовать все страницы, всплывающие окна. Никаких сложных орисовок не требуется, обычные блоки, который под профессиональным взглядом дизайнера должны стать стильными. Большинство страниц будет копии друг друга. Основные типы страниц это Главная, Страница с информацией, страница со списком (список новостей, список вакансий и т.д.), страница со списком услуг (страница курсов, страница лекций и т.д), страница товара
Стиль: Минимализм
Сайт который нравится: https://garagemca.org типы блоков на данном сайте отлично подходят
Цвета: http://joxi.ru/DrlKRqPcV8kwPA
Логотип и шрифты: https://cloud.mail.ru/public/5cMD/3tbHakJnv
Слоган: Academic excellence
Все подробности по скайпу объясню.
Страницы меню:
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