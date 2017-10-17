Добрый день,Алексей ! Хочу заказать у вас простой сайт-визитку (лендинг) не более 6-7 экраном, какая стоимость и сколько времени нужно для работы ???
Дизайн для сайта – студии татуажа
Разработать дизайн для сайта, или создать сайт визитку.
Примеры понравившихся сайтов -
3000-5000 руб бюджет.
Скидывайте примеры работ.
Заявки фрилансеров
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