Дизайн для сайта + вёрстка шаблона Джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки323 просмотра

Уважаемые фрилансеры... нужно разработать дизайн для сайта клана одной онлайн браузерной игры.

клан называется ОЛИМП поэтому в дизайне должна быть олимпийская тематика

на данный момент сайт на DLE вот он http://www.olymp-clan.ru/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=Olymp

будем переходить на джумла и нужен хороший редизайн...лучше нынешнего

после утверждения исходника нужно будет дизайн сверстать в простой трёхколоночный шаблон джумла.

блоки лефт, райтЮ, центр, футер

ширина сайта фиксированая 1050 пикселей

фон сайта должен быть бальшим и ненапряжным..просто есть сокланы у которых монитор имет разрешение 1920x1080...нужно сделать так чтобы фон не обрывался)))

высота шапки 250 пикселей..можно даже чуток меньше.

шапку желательно сделать либо с элементами лёгкого флеша либо какойто анимации..ну чтоб было красиво и тематично

ширина лефт и райт по 150 пикселей

сроки как можно быстрее)

бюджет максимум 100 у.е.

DLEJoomla
14 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

Goliaf
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$80
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Creative-U
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)
14 лет назад
$70
3 дня
Сроки провалены раз 10 подряд! работа не выполнена кормит завтраками на связь не выходит

Заявки фрилансеров

Goliaf
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
Creative-U
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)
14 лет назад

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