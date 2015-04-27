Есть форум на PHPBB 2. Необходимо перерисовать имеющийся дизайн форума для версии PHPBB 3. Стоимость и сроки указывайте здесь.
Дизайн для сайта + вёрстка шаблона Джумла
Уважаемые фрилансеры... нужно разработать дизайн для сайта клана одной онлайн браузерной игры.
клан называется ОЛИМП поэтому в дизайне должна быть олимпийская тематика
на данный момент сайт на DLE вот он http://www.olymp-clan.ru/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=Olymp
будем переходить на джумла и нужен хороший редизайн...лучше нынешнего
после утверждения исходника нужно будет дизайн сверстать в простой трёхколоночный шаблон джумла.
блоки лефт, райтЮ, центр, футер
ширина сайта фиксированая 1050 пикселей
фон сайта должен быть бальшим и ненапряжным..просто есть сокланы у которых монитор имет разрешение 1920x1080...нужно сделать так чтобы фон не обрывался)))
высота шапки 250 пикселей..можно даже чуток меньше.
шапку желательно сделать либо с элементами лёгкого флеша либо какойто анимации..ну чтоб было красиво и тематично
ширина лефт и райт по 150 пикселей
сроки как можно быстрее)
бюджет максимум 100 у.е.
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