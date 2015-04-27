Дизайн для сайта + вёрстка шаблона Джумла

Уважаемые фрилансеры... нужно разработать дизайн для сайта клана одной онлайн браузерной игры.

клан называется ОЛИМП поэтому в дизайне должна быть олимпийская тематика

на данный момент сайт на DLE вот он http://www.olymp-clan.ru/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=Olymp

будем переходить на джумла и нужен хороший редизайн...лучше нынешнего

после утверждения исходника нужно будет дизайн сверстать в простой трёхколоночный шаблон джумла.

блоки лефт, райтЮ, центр, футер

ширина сайта фиксированая 1050 пикселей

фон сайта должен быть бальшим и ненапряжным..просто есть сокланы у которых монитор имет разрешение 1920x1080...нужно сделать так чтобы фон не обрывался)))

высота шапки 250 пикселей..можно даже чуток меньше.

шапку желательно сделать либо с элементами лёгкого флеша либо какойто анимации..ну чтоб было красиво и тематично

ширина лефт и райт по 150 пикселей

сроки как можно быстрее)

бюджет максимум 100 у.е.