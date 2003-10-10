Ищется веб-дизайнер для создания дизайна сайтов. Работа удаленная, требуется наличие портфолио с примерами выполненных проектов. Убедитесь, что ваш опыт соответствует требованиям.
Дизайн для сайта www.emoment.ru
Требуется грамотный дизайн HTML CSS минимум графики для сайта emoment.ru
Предоставить нужно сверстанные макеты в HTML
Заявки фрилансеров
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