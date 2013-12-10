Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO. Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета - акт. пасив. навед. - я дам) и скорей всего создать новые через ...
Дизайн для сайта юриста + доработки
Необходимо создать дизайн для сайта юриста, который занимается возвратом комиссий по кредитам. Сайт одностраничный, по примеру http://www.cvbk24.ru/
Точное тз - почтой.
Кроме того, по другому сайту tihiybereg.ru:
перерисовать главное меню так, чтобы оно осталось в стиле сайта, но на мобильном было легко кликабельно (достаточно крупные кнопки должны быть), и плюс нарисовать кнопочку "Заявка на бронирование" (она перейдет из меню в шапку), так чтобы на мобильном экране она поместилась в ряд с логотипом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен11 лет назад
есть сайт пожсоюз, нужно изменить дизайн. сделать его более "современным", жду предложений по изменениям и СТОИМОСТЬ! Чтобы знать стоит ли игра свеч...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн продающего одностраничного сайта с простой графикой. Структура и тексты уже готовы. Хотелось бы увидеть Вашт готовые работы и портфолио. Срочно!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Планируем создать одностраничный сайт для продажи тренинга по набору подписной базы. Нужен Яркий дизайн одностраничника. Подбираем специалиста. Желателен опыт. Примеры работ. Переговорю с каждым, если даже нет большого опыта, но есть представление, то ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужен редизайн сайта http://seoklub.ru Качественный, проработанный дизайн, с вниманием к деталям, при этом чистый и скорее минималистичный, в котором основное внимание будет уделено контенту. Нужен макет внутренней страницы, страницы статьи. ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется создание продающего дизайна лендинга. Тематика продажа цилиндрических редукторов. Нужны дизайнеры с опытом работы в схожих тематиках и обязательно в лендингах, с хорошей конверсией. примеры http://xn--h1aibenc.xn--p1ai/ http://stafservis.ru/ http://inotrud.ru/ http://b.wood-step.ru/ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сверстать и натянуть на drupal готовый шаблон (Psd макет есть). Интересная работа. Идеально подойдет для портфолио. Обязательно указываем приблизительные цены . Пару скринов макета скинул ниже.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад