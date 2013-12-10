Дизайн для сайта юриста + доработки

Необходимо создать дизайн для сайта юриста, который занимается возвратом комиссий по кредитам. Сайт одностраничный, по примеру http://www.cvbk24.ru/

Точное тз - почтой.

Кроме того, по другому сайту tihiybereg.ru:

перерисовать главное меню так, чтобы оно осталось в стиле сайта, но на мобильном было легко кликабельно (достаточно крупные кнопки должны быть), и плюс нарисовать кнопочку "Заявка на бронирование" (она перейдет из меню в шапку), так чтобы на мобильном экране она поместилась в ряд с логотипом.