Требуется сделать дизайн сайта в стиле минимализма. Подробности по аське.
Дизаин для "science bookstore"
Нужен дизаин для вебсаита www.sciencebookstore.biz
Ширина страници 1000px – фиксированная, в центре броузера. Сама страница светлая.
Дизаин для первои страници. Для осталных тот же темплеит.
Результат работы – PSD фаил.
Преимушество для предложении с наброском идеи.
С уважением, Sandijs Aploks
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