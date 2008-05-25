Дизаин для "science bookstore"

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Закрыт26 заявок262 просмотра

Нужен дизаин для вебсаита www.sciencebookstore.biz

Ширина страници 1000px – фиксированная, в центре броузера. Сама страница светлая.

Дизаин для первои страници. Для осталных тот же темплеит.

Результат работы – PSD фаил.

Преимушество для предложении с наброском идеи.

С уважением, Sandijs Aploks

[email protected]

17 лет назад
sandijs
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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