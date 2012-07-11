Требуется нарисовать дизайн и сверстать html странички для сайта небольшой компании, которая занимается заготовкой и переработкой древисины. в тон к уже готовому логотипу:)
Дизайн для системы управления баннерами
Нужно нарисовать дизайн 1 главной и 2х внутренних страниц системы:
1. главную хочется что в духе: webopulsar.ru
* На главной должно быть ссылки:
- «Вход» и «регистрация“
- преимущества
- вопросы по системе
- контакты
- конфиденциальность
- ссылка на твитер аккаунт системы (в твиттере будут новости системы)
* Должен быть расположен текст рассказывающий о системе (краткое описание системы, в 3–4 действиях + примерный текст который в файле, текст можете поменять если есть желание и фантазия либо предложить написать по другому).
* кнопки мне нравятся Google Twitter FaceBook Вконтакте
внутренние страницы системы:
На двух внутренних страницах системы (после авторизации) должны быть следующие ссылки:
- личный кабинет
- выход
- вопросы по системе
- контакты
- конфиденциальность
- ссылка на твитер аккаунт системы
, а так же Блоки / Баннеры / Сайты / Настройка аккаунта / История платежей
2. Страница добавления баннера
- название баннера
- тип баннера (Файл по ссылке / или / Файл с компьютера / или / HTML код)
- URL для перехода при клике
- Посылать реф при клике (Включите данную опцию для добавления автоматического параметра "?click_ref=ДОМЕН» к ссылке)
дополнительные настройки:
- указать временной промежуток (Задать дату начала и окончания показов баннера)
- по дням недели и часам (Настроить ограничение по дням недели и часам)
- по показам и кликам
- сообщить об отключении баннера (На Ваш email будет отправлено письмо об отключении баннера Для активации необходимо включить «Показы и клики» или «Временной промежуток»)
- сторожевой баннер (Этот баннер будет показываться когда нет других или другие не активны. К примеру вы можете добавить свой баннер с текстом «Это место сдается…»,
он будет показан только когда другие баннеры в этом блоке будут выключены или удалены. Баннер рекламодателя не может быть сторожевым)
3. Список баннеров
- Название
- Тип баннера
- Формат
- Блок
- Статус
- Добавлен
- Показы
- Клики
- CTR
- Управление
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