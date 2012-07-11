Дизайн для системы управления баннерами

# 1 — $ 150

Нужно нарисовать дизайн 1 главной и 2х внутренних страниц системы:

1. главную хочется что в духе: webopulsar.ru

* На главной должно быть ссылки:

- «Вход» и «регистрация“

- преимущества

- вопросы по системе

- контакты

- конфиденциальность

- ссылка на твитер аккаунт системы (в твиттере будут новости системы)

* Должен быть расположен текст рассказывающий о системе (краткое описание системы, в 3–4 действиях + примерный текст который в файле, текст можете поменять если есть желание и фантазия либо предложить написать по другому).

* кнопки мне нравятся Google Twitter FaceBook Вконтакте

внутренние страницы системы:

На двух внутренних страницах системы (после авторизации) должны быть следующие ссылки:

- личный кабинет

- выход

- вопросы по системе

- контакты

- конфиденциальность

- ссылка на твитер аккаунт системы

, а так же Блоки / Баннеры / Сайты / Настройка аккаунта / История платежей

2. Страница добавления баннера

- название баннера

- тип баннера (Файл по ссылке / или / Файл с компьютера / или / HTML код)

- URL для перехода при клике

- Посылать реф при клике (Включите данную опцию для добавления автоматического параметра "?click_ref=ДОМЕН» к ссылке)

дополнительные настройки:

- указать временной промежуток (Задать дату начала и окончания показов баннера)

- по дням недели и часам (Настроить ограничение по дням недели и часам)

- по показам и кликам

- сообщить об отключении баннера (На Ваш email будет отправлено письмо об отключении баннера Для активации необходимо включить «Показы и клики» или «Временной промежуток»)

- сторожевой баннер (Этот баннер будет показываться когда нет других или другие не активны. К примеру вы можете добавить свой баннер с текстом «Это место сдается…»,

он будет показан только когда другие баннеры в этом блоке будут выключены или удалены. Баннер рекламодателя не может быть сторожевым)

3. Список баннеров

- Название

- Тип баннера

- Формат

- Блок

- Статус

- Добавлен

- Показы

- Клики

- CTR

- Управление