Дизайн для создания баннеров

Здравствуйте. Нужен грамотный дизайнер для создания баннеров и элементов сайта.

Вот задание:

сайт - http://viomart.com

Нужны следующие картинки:

1) На homepage картинки категорий для slideshow (по примеру существующих). Разрешение - 1176x524. Для категорий jewelry, bags, apparel, shoes.

2) На homepage картинки категорий для вертикального меню (справа от slideshow). Разрешение - 276x130. Для категорий watches, bags, apparel, shoes. Тут пожалуй стоит выдержать стиль "женщина на картинке" (не обязательно лицо), как уже сделано для sunglasses и jewelry.

3) В выпадающем меню справа от списка подкатегорий картинки category banner. Разрешение - 354x130. Для категорий watches, sunglasses, bags, apparel, shoes.

4) В выпадающем меню для пункта jewelry картинки над разделами. Разрешение - 169x79. Для разделов men's jewelry, women's jewelry, rings, pendants, earrings, bracelets

5) Шесть баннеров для разных распродаж и событий. Темы буду указаны позже. Разрешение - 701x200

Сообщите пожалуйста вашу цену и примерные сроки выполнения работ.