Дизайн для строительной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка65 просмотров

Требуется нарисовать дизайн для строительной компании

Главная и две внутренних страницы

12 лет назад
blackto
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$150
1 день
Работы выполнена, заказчик получил макет, оплату не произвел

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн + шаблон для Joomla 3

    $250

    Необходимо сделать новый дизайн сайта тренингового центра «АККОРД» и затем сверстать шаблон для Joomla 3. Всю информацию о работе сайта можно найти тут http://www.accord-center.ru/ Заказчику понравился вот этот сайт ...

    Joomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Добрый день. Необходимо разработать дизайн сайта. В наличии логотип и фирменный стиль. В качестве технического задания структура сайта, схематические страницы Главная и Внутренняя. Желательные сроки 5 дней на макеты: Главная ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн женского сайта

    $165

    Нужен дизайн сайта женской тематики. Приятный, лёгкий, привлекательный для женщин. Будет плюсом наличие в портфолио работ по данной тематике. Бюджет - 5000 руб.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн группы ВК

    $66

    Необходимо оформить группу: полное меню+аватар. Группа по продаже парфюмерии, пример дизайна http://vk.com/luxe_parfum Бюджет - 2000 руб. Подробнее - в личку.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать страницу Автопарк

    $70

    Страница должна содержать все необходимые поля с характеристикой авто со стоимостью и другой информацией, что -то похожее (по информации) есть здесь:http: //www.car-sharing.dp.ua/autopark.php Главная задача четкий стиль, привлекающий внимание но не с перегибом в стилях. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день! Сайт будет про автомобили компании Шевроле. Ув. Дизайнеры, прошу потратьте на меня 15-20 минут, сообщения "готов работать, смотрите портфолио, сделаю.. " и т.д. - игнорирую ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать дизайн главной и внутренних

    $230

    Нужен дизайнер для простого сайта медицинской тематики. По стилю нужен бело-зеленый сайт типа rpharm.ru pharmline.ru Нужно будет нарисовать главную страницу и 4-5 внутренних страниц. Более подробное ТЗ дадим кандидату. P.S. Бюджет ...

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта-одностраничника

    Необходимо сделать дизайн сайта одностраничника для компании, занимающейся продажей дверей. Требования: 1. Уровень дизайна и примеры одностраничников – www.designbombs.com/categ... 2. Макет нужен в формате PSD. 3. ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны рекомендации по увеличению CTR

    У сайта меняем дизайн. Задачи у нового дизайна: увеличение CTR и улучшенное юзабилити. От вас требуется либо самому создать дизайн, решающий задачи, либо работать с нашим дизайнером для достижения целей. Текущий CTR 0,8-1 ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн двух страниц

    $50

    Нужно сделать дизайн двух страниц сайта по двум мокапам (во вложении). Элементы должны быть как в обычном состоянии так и в подсвеченном (hover) Функционально похоже на pinterest.com/ или на нижнюю часть ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад