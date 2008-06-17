Требуется сверстать шаблон дивами для dle 7.0 Шаблон должен состоять из шапки, трех колонок и подвала. Цветовая гамма и оформление как на скриншоте, шапка приблизительно как на vip-files.ru
Дизайн для ТурФирмы
Требуется дизайн для турестической фирмы! Очень крисивый! Желательно в предложении предоставить примеры работ по даной тематике! Спасибо, жду ответа!
Заявки фрилансеров
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