Дизайн для туркомпании (попытка 2)

Требуется дизайн для сайта туристической компании.

Общее видение будущего дизайна в приложенном файле. Требуется главная и 1-на второстепенная страница.

От Вас: ваше видение престоящей работы, желательно в виде наброска/эскиза. Стоимость работы и сроки.

Предоплаты нет, так как надоело получать в итоге шаблоны и непонятно что, не имеющее никакого отношения к интересующему нас варианту дизайна! Господа и дамы, НИКАКИХ ШАБЛОНОВ, в том чсиле с ракушками, птичками, зонтиками, воздушными шарами и прочими телами в бикини - НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!

Если что то не понятно, спрашивайте.