Ищем креативного UI/UX дизайнера для создания стильного дизайна сайта, ориентированного на аудиторию геймеров. Необходимо разработать полный дизайн, включая главную страницу, профиль пользователя и платежную систему. Ожидается готовый проект в Figma с учетом адаптации под десктоп и мобильные устройства, а также создание динамических элементов и дизайн-гайда.