Дизайн двух страниц

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Закрыт9 заявок34 просмотра

Необходимо сделать 2 страницы. Главную в виде ленда и текстовую. Тематика: торговля с китаем. Надо красиво и быстро нарисовать. Кто готов и какой бюджет и сроки?

Дизайн лендингов
месяц назад
ads_arhi
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