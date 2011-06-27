Дизайн форума

Нужно создать очень красивый дизайн сайта sotstore.com. Сайт находится на jimdo.ru по шаблону. Тематика аксессуары для apple. По дизайну нравится сайт re-store.ru . Делать точно такой же не нужно. Бюджет предлагайте сами. Так же нужно ...