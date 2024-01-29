Требуется дизайнер для создания уникального оформления интернет-магазина. Проект включает в себя отрисовку более 30 страниц. Предпочтение отдается кандидатам из Винницы. Необходим опыт и портфолио работ. Долгосрочная активность в рамках проекта.
Дизайн гайда в Canva
Ищу дизайнера для создания стиля и структуры гайда в Canva. Материалы, текст и структура уже подготовлены. Важно, чтобы работа была выполнена с возможностью дальнейшего редактирования в Canva. Оплата договорная.
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