Дизайн гайда в Canva

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Открыт2 заявки150 просмотров

Ищу дизайнера для создания стиля и структуры гайда в Canva. Материалы, текст и структура уже подготовлены. Важно, чтобы работа была выполнена с возможностью дальнейшего редактирования в Canva. Оплата договорная.

Canva
21 час назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Анна
 
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