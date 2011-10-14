Дизайн глав. стран. сайта. Персонально для ApeLab

Валерий очень профессионален как дизайнер. Но самое главное он терпелив и внимателен к пожеланиям заказчика, проявляет фантазию и разумную инициативу при поиске нужного решения. В итоге получается, то, что Вы хотели. Это мой первый опыт сотрудничества с Валерием, но обязательно продолжим совместную работу. Спасибо Валерий.