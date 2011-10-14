Дизайн глав. стран. сайта. Персонально для ApeLab

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка170 просмотров

Выполнить дизайн главной страницы сайта.

ТЗ передано лично Давыденко Валерию.

14 лет назад
Pit246
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
5 дней
Валерий очень профессионален как дизайнер. Но самое главное он терпелив и внимателен к пожеланиям заказчика, проявляет фантазию и разумную инициативу при поиске нужного решения. В итоге получается, то, что Вы хотели. Это мой первый опыт сотрудничества с Валерием, но обязательно продолжим совместную работу. Спасибо Валерий.
Доволен сотрудничеством. Интересный проект. Четкие и грамотные требования. Постоянная связь. Быстрая оплата. РЕКОМЕНДУЮ!

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apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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