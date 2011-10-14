Не могу на своём юкоз сайте сделать чтоб вместо стандартной "No image yet" появлялась моя картинка. Сайт shoppp.org
Дизайн глав. стран. сайта. Персонально для ApeLab
Выполнить дизайн главной страницы сайта.
ТЗ передано лично Давыденко Валерию.
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