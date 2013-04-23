Дизайн главной

Приоритетом стоит все-таки дизайн. То есть, если вы не умеете верстать, но cможете нарисовать то, что заявлено, мы все равно будем вам рады. Необходимо "попасть" в стиль анимационных мультфильмов в позитивном, минималистичном ключе. ...