Дизайн главной для сайта-каталога метизов

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок274 просмотра
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Необходим дизайн главной страницы сайта-каталога.

Предполагаемая аудитория: владельцы бизнеса, технические работники

Стиль: деловой, бизнес, хайтек, с металлическим блеском отдельных деталей

Цвета: синий, белый, сочетания

Присутствуют информационные блоки: Слайдеры

Предполагается фиксированная верстка и 1 колонка в дизайне

Тех. макет и бриф на дизайн находятся во вложении.

Пожалуйста, указывайте ориентировочные цены и сроки работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям.

10 лет назад
simin123
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$150
4 дня
Работа выполнена быстро и четко
Илья, отличный заказчик! Правки по существу, оплата быстрая! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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