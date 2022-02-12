Сделать 3-6 картинок одного размера
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Сергей, привет. Это Владимир, создаю заказ через биржу как и договаривались. Необходимо сделать дизайн главной страницы, подробности скину в телеграм.
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