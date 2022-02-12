Дизайн главной страницы

$50
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка72 просмотра
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Сергей, привет. Это Владимир, создаю заказ через биржу как и договаривались. Необходимо сделать дизайн главной страницы, подробности скину в телеграм. 

2 года назад
guest_16445692418227
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
sergeysachko
Сергей 
32 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов(-1)
2 года назад
$50
3 дня
WMZ
Спасибо за проделанную работу, дизайн получился очень интересный. Определённо следующие задачи по проекту отдадим вам. Хороший и ответственный исполнитель, всегда на связи, без проблем вносятся правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик с понятными задачами, без проблем все обсуждается и вносятся замечания. Рекомендую к сотрудничеству)
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