Здравствуйте уважаемые кандидаты. Требуется создание макета и его верстка. Тематика - суши бар. Минимализм приветствуется - детали по скайпу.
Дизайн главной страницы мобильного сайта (срочно)
Надо срочно (до завтрашнего утра) сделать макет главной страницы в ширине 960px мобильной версии сайта клиники реабилитации.
Есть прототип, есть пожелания заказчика, есть основной сайт для цветовой гаммы.
Фактически нужен не макет, а промо картинка для коммерческого предложения.
Если клиенту понравится ваш дизайн, то продолжим сотрудничество по разработке полного макета.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Разрабоать новый дизайн главной страницы Сайт www.y4etka.com Что нужно сделать: 1. переделать меню и шапку, создать новый логотип. Примерный скрин приложен, сайты которыми вдохновлялся: ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://telemega.ru/. Необходимо сделать следующее: 1. Шапка, есть 3 столбца слева-направо: Логотип - Телефоны, Часы работы, Обратный звонок - Соц.закладки, Тел техподдержки, Адрес. Необходимо сделать так: Логотип - Телефон, Тел техподдержки, Адрес - ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сделать дизайн сайта Жилого дома по макетам Сайт на основе 3d-визуализаций, для дизайна, только основные элементы. Подробности в ЛС.Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день. У меня есть сайт (покажу в личку). Очень хочется сделать анализ дизайна и получить рекомендации по его улучшению. В ответе на проект покажите пожалуйста свое портфолио.Завершен11 лет назад
Клиенты есть, нужно заниматься дизайном сайтов, качественно рисовать, чтобы верстальщику облегчить работу, а не наоборот. сайты наши на WP, Joomla, Битрикс. Присылайте примеры работ и приблизительные цены.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $553
Здравствуйте! Хотелось бы создать дизайн ИТ компании с нуля. Для начала интересует бренд и общий стиль, который будет использоваться для сайта. Пока даже не могу представить как может выглядеть дизайн, поэтому ...Завершен11 лет назад
Нарисовать дизайн статичной страницы в стилистике сайта. Подобрать необходимые изображения. Подготовить к верстке. Оплата - WebmoneyДизайн сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть сайт - meliemelya . com Нужно внести изменения в дизайн (смотрите файл). Жду ваших предложений только в проект.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Всем привет! Нужно отрисовать главную страницу для сайта инвестиционного форума. Сейчас он выглядит так http://feif.pro/ Нужно отрисовать в строгом деловом стиле примерно как тут http://forumkuban.ru/, можно посмотреть на сайты крупных инвестиционных форумов ...Завершен11 лет назад