Дизайн главной страницы мобильного сайта (срочно)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок189 просмотров

Надо срочно (до завтрашнего утра) сделать макет главной страницы в ширине 960px мобильной версии сайта клиники реабилитации.

Есть прототип, есть пожелания заказчика, есть основной сайт для цветовой гаммы.

Фактически нужен не макет, а промо картинка для коммерческого предложения.

Если клиенту понравится ваш дизайн, то продолжим сотрудничество по разработке полного макета.

11 лет назад
media-mobil
Дмитрий 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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