Дизайн главной страницы мобильного сайта (срочно)

Надо срочно (до завтрашнего утра) сделать макет главной страницы в ширине 960px мобильной версии сайта клиники реабилитации.

Есть прототип, есть пожелания заказчика, есть основной сайт для цветовой гаммы.

Фактически нужен не макет, а промо картинка для коммерческого предложения.

Если клиенту понравится ваш дизайн, то продолжим сотрудничество по разработке полного макета.