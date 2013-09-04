Дизайн главной страницы сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрисовать дизайн главной страницы сайта.

Детская тематика.

Цена: $50

Срок строго 1 день!

ТЗ кандидатам!

10 лет назад
timurmuginov
Тимур 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн информационного сайта медицинской тематики

    $250

    Дизайн информационного сайта на медицинскую тематику. Сайт на 3-4 страницы: 1. Описание технологии/методики 2. Статьи 3. Страница с описанием сотрудников и их фотографиями 4. Контактная форма, адрес, карта ВАЖНО! В настоящее время оплата возможна только через PayPal или Moneybookers.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется опытный дизайнер

    Требуется pixel-dens web-дизайнер для плодотворной работы. Обязательно портфолио, опыт не менее 2х лет, понимание UI, отрисовка для RETINA-дисплеев. Желательно - понимание построения HTML5 анимации (для сотрудничества с программистами, которые будут верстать проекты) Потребуется создавать: 1)Лендинги 2)Одностраничники 3)Супер-сайты Качество которое хотелось ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайнер на поддержку сайта по дизайну

    $100

    Работы - мелкие правки, которые требуется оперативно реализовывать. Прошу указать свои цены с фиксированной оплатой в месяц. (приоритет самым минимальным по бюджету исполнителям) Пишите так же свои скайпы для связи, так как все обсуждение там. Так же можем ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Web-дизайнер

    Нужен отличный web-дизайнер для плодотворной работы. Обязательно портфолио, опыт не меньше года. Качество которое хотелось бы видеть: turumburum.com/ hostpro.ua/ Если не уверены что сможете сделать что то похожее просьба не отвечать, не тратьте сове и мое время. Обязательно указывайте свои ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать несколько одностраничников

    Есть несколько одностраничных сайтов, надо на них немного доработать дизайн, сделать красивые таблицы, установить тематические иконки. И еще пару мелочей. Пишите сразу в скайп (он в контактах).

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать дизайн шапки сайта

    $20

    Доработать дизайн шапки сайта http://hydrogencreatorru.153.com1.ru/shr этот дизайн будет вместо http://shr.su/ Хочется чтобы выглядело более современно, лаконично, возможно использование фоновых изображений Меню трогать не обязательно, разве что предложить другой цвет и шрифт, но в целом так устраивает.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-дизайнер

    $1000

    Ищем в команду талантливого веб-дизайнера, желающего и умеющего создавать современные, красивые и функциональные сайты. Требования: • Серьезный подход, умение мыслить прогрессивно, креативно и творчески • Знание графических пакетов Photoshop, Illustrator, CorelDraw • Желателен опыт работы с flash и 3D ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать дизайн с 960 на 1200

    Есть макет (в приложении) с шириной 960 пикселей. Его надо переделать под 1200. Сейчас смотрится вот так http://mirtkani.webjoomla.ru/, а надо вот такой ширины - http://mirtkani.net/ Все текущие рисунки, цвета, позиции, шрифты и модули утвержденные. ПСД вышлю выбранному ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Освежить / обновить дизайн сайта

    $250

    Добрый день! Необходимо модернизировать / освежить дизайн сайта. Интересует подготовка концепции и последующего макета (без верстки, только макет). Примеры направления дизайна, а также целевой сайт - во вложении. Благодарю за ваши предложения!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад