Дизайн главной страницы сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок1467 просмотров
#1$80

ТЗ во вложении.

С меня оплата + отзыв.

Видимо работа на праздники.

Актуально до 5-6 мая.

В дальнейшем потребуется прорисовать еще и внутренние страницы ( по 10 $ )

10 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победитель конкурса

Artput
Артем 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1
...
Спасибо за сотрудничество, извините что подвел по срокам

Заявки фрилансеров

Artput
Артем 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1

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