Дизайн главной страницы сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок417 просмотров

Новый сайт разработан на Джумле, сайт каталог.  

Нужно разработать дизайн для главной страницы сайта. 

Сайт ориентирован на технических специалистов, инженеров, технологов, руководителей предприятий. 

Компания является официальным дистрибьютором промышленного маркировочного и этикетировочного оборудования.

Обязательное условие для сотрудничества: оплата по безналичному счету, 3 группа

Украина

Joomla
9 лет назад
IrinaMarketing
Ирина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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