Надежда, здравствуйте!

Как у Вас с творческим мышлением и умением преобразовывать слова и идеи в образы?

Необходимо качественно оформить дизайн главной страницы нового сайта, предварительно подобрав на фотостоках подходящие иллюстрации и пиктограммы. Для этого - внимательно изучить ТЗ и некоторые тексты, чтобы проникнуться духом проекта.

К сожалению, нечасто можно встретить вдумчивый подход "с душой" в сочетании с чувством прекрасного. На некоторых из Ваших работ я его увидел.

Наш профиль - школа здоровья, тематика - ЗОЖ и все, что связано со здоровой, осмысленной и плодотворной жизнью.

Если интересно и хотите попробовать - дайте знать.

С уважением,

Александр