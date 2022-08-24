Дизайн главной страницы сайта / Поиск иллюстраций, пиктограмм и пр.

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Закрыт1 заявка40 просмотров

Надежда, здравствуйте!

Как у Вас с творческим мышлением и умением преобразовывать слова и идеи в образы?

Необходимо качественно оформить дизайн главной страницы нового сайта, предварительно подобрав на фотостоках подходящие иллюстрации и пиктограммы.  Для этого - внимательно изучить ТЗ и некоторые тексты, чтобы проникнуться духом проекта. 

К сожалению, нечасто можно встретить вдумчивый подход "с душой" в сочетании с чувством прекрасного. На некоторых из Ваших работ я его увидел.

Наш профиль - школа здоровья, тематика - ЗОЖ и все, что связано со здоровой, осмысленной и плодотворной жизнью.

Если интересно и хотите попробовать - дайте знать.

С уважением,

Александр

3 года назад
guest_1661502421973
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад

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