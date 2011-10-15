Дизайн главной страницы сайта СТО

1) Дизайн в красно белых цветах в глянцевых тонах

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1) Название AutoShield

безпокрасочный ремонт кузова Белая Церковь

2)На шапке название + логотип ввиде красного автомобиля в прикр. файле. Телефоны (04565) 33 36 59, (066) 34 34 599

3) Меню:

Безпокрасочное удаление вмятин (RPD)

Реставрация всех типов стекол

Автоэлектрик

Сигнализация

Ремонт ходовой

локальная покраска

Реставрация бамперов

5) В теле 3 блока с фото "До и После" с описанием каждый

6) На футере схема проезда и контакты (в файле)

г. Белая Церковь

ул. киевская, 90