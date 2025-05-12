Дизайн главной страницы сайта туров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт7 заявок249 просмотров

Техническое задание для дизайнера (главная страница)

Ключевые условия

  • Первый макет (desktop 1440 px) – до 18:00 (Алматы) завтра.

  • Правки – максимум 7 итераций.

  • Бюджет – 100 USD за дизайн главной страницы.

  • Рабочая среда — Figma (передаётся полностью структурированный файл).

  • Требуемые брейк‑пойнты: desktop (≈ 1440 px) и mobile (≈ 390 px).

  • Дизайнер на связи не менее 8 часов в день в Telegram, быстро подтверждает получение комментариев и вносит корректировки.

  • При отклике предоставить портфолио схожих премиальных проектов.

Целевая аудитория

Туристы из арабских и азиатских стран — Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Индия. Дизайн должен учитывать их визуальные предпочтения: премиальное ощущение, восточные цветовые акценты, понятная и быстрая навигация.

Структура главной страницы

  1. Hero‑слайдер

    • 3‑4 полноэкранных баннера (фото предоставим).

    • Заголовок «Discover Kazakhstan» + короткий слоган на AR | EN | RU.

    • Переключатель языков.

    • Форма «Быстрый поиск тура»: даты поездки, гости, тип жилья, кнопка «Найти».

  3. Блок преимуществ

    • 4 карточки‑иконки: VIP‑сервис, халяль‑питание, безопасность, 24/7 support.

  5. Горячие туры

    • Горизонтальный слайдер карточек (фото тура, название, цена «от…», кнопка «Подробнее»).

  7. Как это работает

    • Инфографика 4 шага: Выбор → Бронь → Ваучер → Путешествие.

  9. Отзывы

    • 3 карточки: фото клиента, цитата, рейтинг ★5.

  11. FAQ (компакт)

    • 3 раскрывающихся вопрос‑ответа + ссылка «Все вопросы».

  13. Финальный CTA

    • Фон‑изображение + текст «Готовы к приключению?» + кнопка «Забронировать сейчас».

Стиль

  • Премиальный, с восточным акцентом (золото / изумруд / чёрный / белый).

  • Чистая сетка, крупные отступы, лаконичные однотолщинные иконки.

  • Лёгкая анимация: плавное появление блоков, лёгкий zoom‑hover на карточках.

UI‑детали формы поиска

  • Поля: диапазон дат | кол‑во гостей | тип жилья | кнопка «Найти тур».

  • Desktop — в одну строку; Mobile — вертикальный стек.

Выходные материалы

  • Полностью организованный Figma‑файл (слои, компоненты, стили).

  • Экспорт необходимых изображений @2x WebP/JPEG.

Фото‑контент предоставляем мы; дизайнер обеспечивает расположение, обрезку и сочетаемость с цветовой схемой.

Контакт: Telegram @___ (указать).

Отклики без портфолио и подтверждённой доступности не рассматриваются.

FigmaTelegramUI/UXДизайн сайтов
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