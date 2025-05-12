Требуется дизайнер для разработки стиля и структуры гайда в Canva. Все материалы и текст уже подготовлены. Важно, чтобы работа была выполнена с возможностью дальнейшего редактирования в Canva. Оплата по договоренности.
Дизайн главной страницы сайта туров
Техническое задание для дизайнера (главная страница)
Ключевые условия
Первый макет (desktop 1440 px) – до 18:00 (Алматы) завтра.
Правки – максимум 7 итераций.
Бюджет – 100 USD за дизайн главной страницы.
Рабочая среда — Figma (передаётся полностью структурированный файл).
Требуемые брейк‑пойнты: desktop (≈ 1440 px) и mobile (≈ 390 px).
Дизайнер на связи не менее 8 часов в день в Telegram, быстро подтверждает получение комментариев и вносит корректировки.
При отклике предоставить портфолио схожих премиальных проектов.
Целевая аудитория
Туристы из арабских и азиатских стран — Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Индия. Дизайн должен учитывать их визуальные предпочтения: премиальное ощущение, восточные цветовые акценты, понятная и быстрая навигация.
Структура главной страницы
Hero‑слайдер
3‑4 полноэкранных баннера (фото предоставим).
Заголовок «Discover Kazakhstan» + короткий слоган на AR | EN | RU.
Переключатель языков.
Форма «Быстрый поиск тура»: даты поездки, гости, тип жилья, кнопка «Найти».
Блок преимуществ
4 карточки‑иконки: VIP‑сервис, халяль‑питание, безопасность, 24/7 support.
Горячие туры
Горизонтальный слайдер карточек (фото тура, название, цена «от…», кнопка «Подробнее»).
Как это работает
Инфографика 4 шага: Выбор → Бронь → Ваучер → Путешествие.
Отзывы
3 карточки: фото клиента, цитата, рейтинг ★5.
FAQ (компакт)
3 раскрывающихся вопрос‑ответа + ссылка «Все вопросы».
Финальный CTA
Фон‑изображение + текст «Готовы к приключению?» + кнопка «Забронировать сейчас».
Стиль
Премиальный, с восточным акцентом (золото / изумруд / чёрный / белый).
Чистая сетка, крупные отступы, лаконичные однотолщинные иконки.
Лёгкая анимация: плавное появление блоков, лёгкий zoom‑hover на карточках.
UI‑детали формы поиска
Поля: диапазон дат | кол‑во гостей | тип жилья | кнопка «Найти тур».
Desktop — в одну строку; Mobile — вертикальный стек.
Выходные материалы
Полностью организованный Figma‑файл (слои, компоненты, стили).
Экспорт необходимых изображений @2x WebP/JPEG.
Фото‑контент предоставляем мы; дизайнер обеспечивает расположение, обрезку и сочетаемость с цветовой схемой.
Контакт: Telegram @___ (указать).
Отклики без портфолио и подтверждённой доступности не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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