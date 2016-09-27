Дизайн главной страницы сайта веб-студии

1. Нужен простой, но при этом солидный и удобный сайт для компании, занимающейся активным отдыхом в горах. 2. Просто, приятно и аккуратно. Не должен пестрить и быть перегруженным деталями. Зашёл — выбрал тур — заказал тур. 3. ...
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