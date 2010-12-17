Дизайн графики для веб-сайта www.translab.ru (полный редизайн). Компания оказывает переводческие услуги. Разработка единого стиля оформления, в том числе логотип, иконки, флэш и создающие настроение изображения.

Разовый проект.

Оплата по договоренности. Жду ваших предложений. Техническое задание и все вопросы по скайп translabrussia.

Пожалуйста, обратите внимание! Нужен дизайн ГРАФИКИ, а не сайта. Прежде всего, давайте ссылки на созданные вами логотипы. Прокручивать многостраничные портфолио нет сил.