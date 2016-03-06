Дизайн и доработка Лэндинга.

Доброго дня.

Есть сайт" знай-свои-права.рф"

Сделан он при помощи Parallels Plesk.

Необходим новый дизайн и верстка.

Должна быть только -1 страница, практически не опускающаяся вниз.

Необходим лэндинг без улыбающихся ребят и девушек. Он должен быть с фоном Нижнего Новгорода или кремля или панорамы Нижнего Новгорода. Текст я бы не хотел менять и добавлять что-то. Можно просто другими цветами выделить абзацы. Тут и необходим дизайн.

Сайт я не планировал продвигать через СЕО - только директ. Поэтому приследовал цель минимизировать информацию на сайте, что бы человек прочитал и ЗАПОЛНИЛ форму.

Почему фон-Нижний Новгород: не хочу, что бы люди ассоциировали фирму с частной компанией - должно сложиться впечатление, что это инициатива муниципалитета!

Спасибо!