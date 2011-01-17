UPD!!! В связи с тем, что предыдущий исполнитель оказалася не совсем добросовестным, нужен человек, который сможет доделать его работу, а это: верстка под ModX и наполнение контентом со старого сайта. За ...
Дизайн и интеграция дизайна для сайта.
Необходимо создать и интегрировать дизайн для интернет магазина сантехники. Движок сайта - shop-script.
Тематика: сантехника, смесители, мебель для ванной.
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