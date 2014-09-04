Дизайн формы заказа туров ТЗ приложил стоимостью до 50 USD Вестание происходит совместо с програмистом для исключение доделок
Дизайн и логотип для сайта
Разработать дизайн и логотип для сайта согласно тех. Задания
Выбранный исполнитель
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