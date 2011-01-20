Дизайн и верстка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок233 просмотра

Для интернет-магазина офисной техники и расходных материалов

требуется с нуля нарисовать дизайн и сверстать его

требования к дизайну:

аскетичность, минимализм, практически полное отсутствие графики

наличие незаметных, но фишек

стильность

кол-во страниц:

1. Главная

2. Каталог и разделы каталога

3. Карточка товара

4. Инфосистема (список новостей, список статей и т.д.)

Корзина

Личный кабинет

Страницы со статикой (контакты, реквизиты, о компании, схемы проезда и все такое)

HTML+CSS+Javascript максимум (может чуток JQuery)

есть рекомендации/пожелания

есть список сайтов для сравнения

CSSHTMLJavaScriptjQuery
14 лет назад
TheMitris
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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