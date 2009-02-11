Дизайн и верстка доп. страниц сайта

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать, на основе имеющегося дизайна сайта, дизайн дополнительных(внутренних) страниц сайта.

15 лет назад
TritooN
Пупкин 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
15 лет назад
$150
2 дня
Все как и обговаривалось. Уложилась в сроки, и очень порадовала дизайном. Плюс слегка приукрасила шапку исходного дизайна. Сотрудничать и общаться одно удовольствие. Обязательно обращусь еще ;)
Приятный заказчик. Все четко, оперативно и без проблем с оплатой :) Было приятно работать!
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    Дизайн сайта интернет-магазина. Требуется разработчик, который также качественно рисует логотипы и flash-анимацию. Уровень прорисовки элементов, фотографий, иконок не ниже следующий сайтов: www.hobbyshop.com.ua www.macik.com.ua http://hainantravel.ru/ Цветовая гамма - теплые оттенки спектра. ориентирваться на движок joomla + virtuemart

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дороботка дизайна существующего сайта

    Есть сайт www.info-port.net Необходимо сделать небольшой редизайн даного сайта, чтобы выглядел "почеловечнее" :). Дизайн сайта должен быть простым, но привязываться к чему то уже созданному в данной области нет желания. С другой стороны, рассмотрим вопрос сотрудничества по созданию ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание дизайна интернет-магазина

    $150

    Сделать новый дизайна для нашего интернет магазина по продаже электроинструмента и садовой техники. За основу цветового оформления взять сайт www.prodgy.ru. Допускается частичное изменение цветов и верхней шапки. Логотип должен остаться неизменным. Требования. 1. Дизайн главной страницы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта для детского журнала

    $100

    Необходимо сделать дизайн для сайта детского журнала. Много рубрик, текстовых блоков. Требования: 1. Теплый, светлый, воздушный дизайн 2. Корпоративные цвета: оранжевый, белый, светло-голубой 3. Мягкий дизайн: закругленные кнопочки. Более подробно - при личной переписке. В первую очередь будут рассматриваться предложения, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отрисовка формы

    Необходимо отрисовать форму (3-4 варианта). Форму необходимо максимально приблизить к сайту. Форма не сложная. Бюджет 200 р.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срочно и быстро нарисовать дизайн блога

    $200

    Срочно и быстро нарисовать дизайн блога. срок - до вечера ПОжелания: это просто соц проект... как отдельно, можно и так сказать... туристуий блог, там люди будут фото размещать где отдыхали, что делали... и если есть история, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать хейдж (шапку) для сайта нашего агенства

    $50

    Нужно сделать хейдж(шапку)для сайта нашего агенства недвижимости. Подробное техническое задание можно скачать. http://depositfiles.com/files/jcj1kvsi0 Тем кто сегодня пришлёт набросок который нам понравится,сегодня уже сможет получить аванс-бонус 10$ на Webmoney. После окончание работы вам будет переведена вся сумма указанная в бюджете,после ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Необходимо создать логотип и оригинальный дизайн (+шаблон) сайта курьерской службы "Меркурий". Логотип должен отождествляться с крыльями Меркурия. Главная страница: Мало текста, больше графики. Меню: О компании, Тарифы, Онлайн сервис, Документы, Клиенты, Контакты. Картинки - пиктограмы быстрого доступа к ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов80 заявок
    Закрыт
    15 лет назад