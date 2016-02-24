Дизайн и верстка фронтенд части личного кабинета пользователя сервиса

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка93 просмотра

Нужен дизайн фронтенд части личного кабинета пользователя сервиса. Бэкендом занимается наш разработчик. Подробное тз прилагается (тз может дорабатываться в процессе обсуждения). Тз отправили по скайпу. 

9 лет назад
sawnow
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$280
7 дней
Все сделано на высшем уровне, сроки соблюдены. Рекомендую.
Хороший заказчик с интересным проектом. Рекомендую Влада!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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