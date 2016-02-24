Приветствую коллеги. Есть сайт ** дело в том что нужно продумать все меню, плюс подменю. Написать туда везде текста, вообщем наполнить контентом. Все это нужно делать с серьезным подходом. Основной функционал сайта это подключение водителей. ...
Дизайн и верстка фронтенд части личного кабинета пользователя сервиса
Нужен дизайн фронтенд части личного кабинета пользователя сервиса. Бэкендом занимается наш разработчик. Подробное тз прилагается (тз может дорабатываться в процессе обсуждения). Тз отправили по скайпу.
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