Требуется дизайнер для создания сайта на платформе Tilda для блогера. Необходимо разработать 6 страниц с минималистичным дизайном, акцентируя внимание на тексте. Ожидается качественная работа и внимание к деталям в дизайне.
Дизайн и верстка лендинга в Тильде
Я ищу специалиста для разработки 3-х версий лендинга (4-5 экранов) для сервиса на основе ИИ.
Вам нужно будет скопировать дизайн референса с небольшими изменениями: замена текстов и картинок, а также выполнить верстку на платформе Тильда.
Оплата будет обсуждена, жду ваши варианты.
Если вы заинтересованы, напишите в личку с примерами своих работ, расскажу подробнее.
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