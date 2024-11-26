Я ищу специалиста для разработки 3-х версий лендинга (4-5 экранов) для сервиса на основе ИИ.

Вам нужно будет скопировать дизайн референса с небольшими изменениями: замена текстов и картинок, а также выполнить верстку на платформе Тильда.

Оплата будет обсуждена, жду ваши варианты.

Если вы заинтересованы, напишите в личку с примерами своих работ, расскажу подробнее.