Дизайн и верстка лендинга в Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Я ищу специалиста для разработки 3-х версий лендинга (4-5 экранов) для сервиса на основе ИИ.

Вам нужно будет скопировать дизайн референса с небольшими изменениями: замена текстов и картинок, а также выполнить верстку на платформе Тильда.

Оплата будет обсуждена, жду ваши варианты.

Если вы заинтересованы, напишите в личку с примерами своих работ, расскажу подробнее.

TildaВерстка лендинговДизайн лендингов
5 месяцев назад
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