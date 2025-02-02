Дизайн и верстка одностраничного сайта на Тильда

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок4 просмотра

Необходимо разработать дизайн и выполнить верстку одностраничного сайта на платформе Тильда, состоящего из 13 блоков. В рамках задания требуется создать два варианта логотипа, фавикон, баннер минилендинга, иконку бота, шапку блога, стилизацию текста для блога и два баннера для сайтбара. Работы должны быть выполнены до 8 февраля, бюджет составляет 40 000 рублей. Тестовое задание требуется выполнить сегодня.

TildaДизайн лендинговСоздание баннеровСоздание иконокСоздание логотипов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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