Необходимо разработать дизайн и выполнить верстку одностраничного сайта на платформе Тильда, состоящего из 13 блоков. В рамках задания требуется создать два варианта логотипа, фавикон, баннер минилендинга, иконку бота, шапку блога, стилизацию текста для блога и два баннера для сайтбара. Работы должны быть выполнены до 8 февраля, бюджет составляет 40 000 рублей. Тестовое задание требуется выполнить сегодня.