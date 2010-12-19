Дизайн и верстка (приватно для Proweb-group)

Проект закончен успешно. Очень рад что выбрал для работы над проектом именно Антона, т.к. были учтены пожелания и разъяснены многие не понятные вопросы. Старается помочь и устранить каждую мелочь. На протяжении всего процесса давал грамотные рекомендации и учитывал все пожелания с моей стороны. Очень доволен. Рекомендую!!! Буду рад и в дальнейшем продолжать сотрудничество.