Необходимо внести изменения в существующий дизайн, то есть нужно доработать наш дизайн, а именно: Нужно изменить отображение каталога и подробности каталога (интернет магазин). подробности в переписке.
Дизайн и верстка (приватно для Proweb-group)
Необходимо разработать новый дизайн для сайта www.regmy.info . Под ключ (верстка + сам дизайн).
Необходимо нестандартное мышление от дизайнера. Хорошее юзабилити работы.
Нужно сверстать 1 главную сайта.
требования:
- кроссбраузерность: IE7-8; Opera 10+; Firefox 3+; Chrome 3+; Safari 3+
- валидный HTML код: соотвествие стандарту HTML 1.1 или HTML Strict 1.0
- валидный CSS код (кроме случаем где нужно использовать нестандартные CSS св-ва)
- использование Javascript: применяется библиотека jQuery
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