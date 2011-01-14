Дизайн и верстка (приватно для Vitaflax)

Сделал все быстро, качественно, в срок! Данный дизайн я заказывал до этого у большой фирмы из Казани. То что предложил Виталий в качестве своего варианта работы, мне понравилось в разы больше, чем то, что мне сделали до этого. И цена за дизайн и верстку оказалась в два раза меньше! Спасибо!