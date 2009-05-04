Дизайн и верстка проекта "IQ головного мозга"

Нужно сделать красивый дизайн и верстку IQ опросника с оплатой через СМС.

Вот структура проекта: http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/

Всего будет 4 типа страниц:

http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/

http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/step.php

http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/pay.php

http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/result.php

Структура там понятна. Текст будет приблизительно тот же, что и сейчас. Это не окончательный вариант, но процентов на 90 уже готовый. На всех страницах вверху шапка(та, что сейчас, просто для примера) и 2 блока справа ТОП IQ и Распределение IQ.

После соглашения с Правилами и Условиями и прохождения теста человек производит оплату через СМС и переходит на страницу результатов.

На ней помимо самой страницы нужно нарисовать красивый дизайн сертификата (в jpeg формате, оптимизированный по размеру). На этом сертификате должны быть только те слова, что на примере, и место под программное размещение фраз:

1. - величина IQ, цифра. Например, 131

2. - описание IQ. Например: "Высокий уровень IQ. Люди с таким IQ зачастую с отличием заканчивают школу и институт, могут хорошо себя проявить в науке, высокотехнологичной инженерии, а также в управлении высокотехнологичным производством или даже государством. " Количество слов в тексте будет приблизительно как на примере.

3. Текущая дата внизу сертификата (под адресом сайта)

Жду ваших отзывов с указанием цен и портфолио.