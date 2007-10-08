Дизайн и верстка шаблона для магазина (OsCommerce)

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Дизайн и верстка шаблона Интернет-магазина на базе OsCommerce.
Дизайн должен быть выполнен в строгом стиле.
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