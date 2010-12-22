Дизайн и верстка шаблона для Wordpress

Нужен эксклюзивный и элегантный шаблон для Wordpress на тему "GOOGLE ANDROID, новости, программы, игры, обзоры, смартфоны, планшеты, файлы и т.д. и т.п".

Требования к дизайну:

- Информации на сайте много и поэтому концепция дизайна должна быть больше ориентирована на портал, чем на блог (примеры таких сайтов: topix.com/business, mobilenewscwp.co.uk, mobiletoday.co.uk, pcmag.ru, pcmag.com, computerworld.com и т.д.);

- Дизайн должен выделяться, в первую очередь за счет тематического оформления (google android);

- Оформление должно быть уютное и в меру яркое.

Основные требования к коду/шаблону:

- SEO оптимальность

- Валидность (проверка через W3C Validator)

- Кроссбраузерность (сайт должен корректно отображаться во всех браузерах, IE6, IE7, Mozilla, Opera, Chrome и т.д.)

- Верстка дивами

Полный перечень технических пунктов предоставлю при обсуждении деталей.

Требования к исполнителю:

- Наличие Портфолио

- Аккуратность

- Желательна возможность дальнейшего сотрудничества

P.S. НЕ срочно