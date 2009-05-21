Здравствуйте,необходимо разработать стильный дизайн для веб сайта. Тематика: Здоровая пища,Здоровый образ жизни, Здоровая нация (Казахстана) Нужен в меру креативный, стильный дизайн, детали при личном контакте. Обязательное условие - это предоставить Макет ...
Дизайн и верстка шаблона форума punbb
На форум необходимо сделать дизайн и сверстать сделанное под стандартный форум на punBB!
Пример как на forumok.kiev.ua. (примерно то что хочется..)
Что надо сделать?
Главная
1. Верхнюю шапку исходя из наших пожеланий...
2. Таблицы форумов (тексты, цвета, загругленные формы, шрифты, подсветки и т.д.)
3. Иконки напротив тем (нарисовать с учетом пожеланий часть и часть найти и переделать, в тему и в стиль..)
Внутренние странички форума (тексты, цвета, загругленные формы, шрифты, подсветки и т.д.) в общем стиле...
4.Страничка профиля пользователя - более или менее привестив порядок...
Форум на который это все надо тут. Студенты и практиканты не пишите, нужен хороший исполнитель у которого есть время, с которым есть контакт, а также тот кто будет рисовать не отсебятину а придерживаться нашего желания.
Срок исполнения около 5 дней.
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