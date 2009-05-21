Дизайн и верстка шаблона форума punbb

На форум необходимо сделать дизайн и сверстать сделанное под стандартный форум на punBB!

Пример как на forumok.kiev.ua. (примерно то что хочется..)

Что надо сделать?

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1. Верхнюю шапку исходя из наших пожеланий...

2. Таблицы форумов (тексты, цвета, загругленные формы, шрифты, подсветки и т.д.)

3. Иконки напротив тем (нарисовать с учетом пожеланий часть и часть найти и переделать, в тему и в стиль..)

Внутренние странички форума (тексты, цвета, загругленные формы, шрифты, подсветки и т.д.) в общем стиле...

4.Страничка профиля пользователя - более или менее привестив порядок...

Форум на который это все надо тут. Студенты и практиканты не пишите, нужен хороший исполнитель у которого есть время, с которым есть контакт, а также тот кто будет рисовать не отсебятину а придерживаться нашего желания.

Срок исполнения около 5 дней.