Дизайн и верстка страниц сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка99 просмотров

Разработать дизайн-макет подписной страницы в двух типа-размерах.

Далее верстка и запуск скрипта подписки на сайте.

Срок -2 дня.

11 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$120
3 дня
Второй проект с Еленой. Все хорошо - качественно и точно в срок. Оперативная связь по любому вопросу, учет замечаний заказчика и корректное общение. Рекомендую!
Второй интересный проект с Сергеем. Комментарии дает по делу, вежливый и приятный человек в общении. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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