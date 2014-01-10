Здравствуйте, Требуется сделать дизайн по водно-моторной технике одного из дилеров. Ярко, эффектно. Должно быть учтено: слайдбары, акции, новости, горячие предложения и отзывы. Все это надо внедрить в дизайн. Обязательно ...
Дизайн и верстка страниц сайта
Разработать дизайн-макет подписной страницы в двух типа-размерах.
Далее верстка и запуск скрипта подписки на сайте.
Срок -2 дня.
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