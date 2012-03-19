Дизайн игрового портала

Сайт http://iltime.tv Новый логотип: http://cs5222.userapi.com/u52546896/-14/w_494366fb.jpg Сделать рестайлинг сайта, сохраняя идею расположения меню, экрана эфира и чата и ниже модуля новостей и комментариев вконтакте. Пожелание - использовать нежно-голубой оттенок в фоне например, чтобы не было полностью белым бело все. Наличие ...
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Нужно разработать дизайн информационного игрового портала.
Всего основных будет три страницы.
1) Страница входа, на которой будут отображены картинки игр, доступных для выбора пользователю. При выборе пользователь переходит на главную страницу одного из проектов.
2)Они будут выполнены в одном стиле, но будут отличаться играми, на которые они направлены. Различия между ними не велики.
3)Страницы новостей, расписания матчей и т.п., т.е. страницы "второго уровня". На них будет дополнительное меню, которое не отображается на главной. В остальном - дизайн этих страниц с дизайном главной страницы идентичен.
Срок выполнения и цену предлагайте.
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