Дизайн игрового портала

$250
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок207 просмотров
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Нужно разработать дизайн информационного игрового портала.

Всего основных будет три страницы.

1) Страница входа, на которой будут отображены картинки игр, доступных для выбора пользователю. При выборе пользователь переходит на главную страницу одного из проектов.

2)Они будут выполнены в одном стиле, но будут отличаться играми, на которые они направлены. Различия между ними не велики.

3)Страницы новостей, расписания матчей и т.п., т.е. страницы "второго уровня". На них будет дополнительное меню, которое не отображается на главной. В остальном - дизайн этих страниц с дизайном главной страницы идентичен.

Срок выполнения и цену предлагайте.

12 лет назад
alexis2012
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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