Дизайн инет-магазина детской мебели для Webasyst

Необходимо разработать дизайн интернет-магазина детской мебели и натянуть его на движок Webasyst.

Инет-магазин должен быть в красочных тонах.

Формат расположения блоков классический:

Сверху - шапка сайта, под ней горизонтальное меню для разделов: о компании, прайс лист, оплата и доставка и т.д.....

Ниже 2 колонки, слева каталог товаров, категории, подкатегории, новости, поле поиска и др...

справа широкая колонка,основное поле сайта

в самом низу подвал.

Рассматриваются ТОЛЬКО исполнители имеющие портфолио с дизайнами под Webasys и имеющие опыт работ с ним!

ЧАСТИЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ !!!