Дизайн информационного портала

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок273 просмотра

Здравствуйте.

Что требуется: резиновый дизайн сайта, в светлых тонах, графики минимум. По всем вопросам, писать в icq: 596244.

Сроки: 4 дня.

Стоимость: 2000 руб.

Заранее благодарен, с уважением, Олег.

14 лет назад
build-piter
Олег 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

b_and_w
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$65
4 дня
В очередной раз, Николай сделал все на 5+, мы переходим на постоянное сотрудничество.
Спасибо за заказ быстро, четко, оплата без задержек один из клиентов, который теперь стал постоянным

Заявки фрилансеров

b_and_w
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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