Т.з. на промо материалы для по VideoBuster Задача дизайнера сделать промо сайт, определить фирменный стиль, логотип, и написать «продающий текст», где это необходимо. О программе Программа увеличивает скорость просмотра потокового ...
Дизайн информационного портала
Здравствуйте.
Что требуется: резиновый дизайн сайта, в светлых тонах, графики минимум. По всем вопросам, писать в icq: 596244.
Сроки: 4 дня.
Стоимость: 2000 руб.
Заранее благодарен, с уважением, Олег.
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