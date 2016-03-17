Требуется разработать уникальный дизайн для сайта медицинской тематики. Вот примерный макет главной - https://yadi.sk/i/Dd51u6Peq9dUN Верхнее (горизонтальное) меню - https://yadi.sk/i/SWl2aAwxq9dVc Боковое подменю - https://yadi.sk/i/mb6lfWddq9dVu Цветовая гамма как на сайте -http://www.rak-4.ru/ ...
Дизайн информационного сайта
Необходимо разработать дизайн информационного сайта по интерьерам. Детали в прикрепленном к проекту брифе.
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