Дизайн информационного сайта

$290
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка125 просмотров

Необходимо разработать дизайн информационного сайта по интерьерам. Детали в прикрепленном к проекту брифе.

9 лет назад
R_Murtazin
Роман 
41 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$290
5 дней
Быстро, качественно, доступно! Супер! Однозначно рекомендую!
Приятный заказчик, все понравилось. С удовольствием еще посотрудничаю :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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