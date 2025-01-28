Требуется дизайнер для создания дизайна двух лендингов и двух white paper в журнальной верстке. Готовые макеты будут предоставлены. Возможность регулярного сотрудничества при успешной работе.
Дизайн интерфейса системы лояльности на сайт
Ищем дизайнера, который сможет разработать интерфейс для системы лояльности на веб-сайте. Обратите внимание, что в отклике необходимо указать ссылку на портфолио, чтобы продемонстрировать предыдущие работы и опыт в данной области.
Заявки фрилансеров
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