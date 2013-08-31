Дизайн интерфейса системы заказа билетов

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок571 просмотр
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Необходимо реализовать интерфейс сайта заказа железнодорожных билетов без онлайн оплаты и личного кабинета пользователя. На время реализации проекта необходимо активное участие в командной работе.

Подробное ТЗ и режим сотрудничества в дальнейшей переписке.

Список примеров сайтов по данной тематике:

http://www.ufs-online.ru/

http://www.tutu.ru/

http://poezd.ru/

Жду адекватных предложений по цене и срокам.

10 лет назад
wbu
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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