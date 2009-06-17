Нужно нарисовать дизайн сайта. Есть тех. задание. Быстро. Качественно. Кидайте примеры работ на эту тематику! ВНИМАНИЕ!!! ОБРАЩУЮ ВНИМАНИЕ НА ПОРТФОЛИО!!!
Дизайн интернет-магазина
Необходим дизайн интернет-магазина компьютерной тематики.
Главная страница + подразделы. Срок - на завтра на 16-30 по Киеву. Бюджет - 200 вмз. Жду предложений людей с портфолио. Также просьба оставлять номер icq для связи. Спасибо.
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