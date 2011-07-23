# 1 — $ 55

Необходимо придумать дизайн интернет магазина, который продает одежду. В настоящий момент есть группа в контакте http://vkontakte.ru/runwayroom, через которую происходят все продажи

Юзабилити и дизайн можете придумать сами. Предпочтений особых пока нет.

Оцениваться будет по главной странице, после того как конкурс завершиться победитель получит ещё 50$ за внутренние страницы

P.S Адрес группы изменился http://vkontakte.ru/mimi__shop