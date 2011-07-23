Дизайн интернет магазина

$55
Дизайн сайтовЗавершен49 заявок2996 просмотров
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#1$55

Необходимо придумать дизайн интернет магазина, который продает одежду. В настоящий момент есть группа в контакте http://vkontakte.ru/runwayroom, через которую происходят все продажи

Юзабилити и дизайн можете придумать сами. Предпочтений особых пока нет.

Оцениваться будет по главной странице, после того как конкурс завершиться победитель получит ещё 50$ за внутренние страницы

P.S Адрес группы изменился http://vkontakte.ru/mimi__shop

13 лет назад
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
#1
Отличная исполнительница, быстро доработала недочеты и учла все пожелания, рекомендую как отличного дизайнера и терпеливого человека.
Очень приятный заказчик, как в общении, так и в сотрудничестве. Отвечает на возникающие вопросы. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
#1
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